L’ex rapper Shah ha prestato giuramento come primo ministro del Nepal

AgenPress. Balendra Shah, ex rapper diventato politico, ha prestato giuramento come primo ministro del Nepal e avrà il compito di ripristinare la stabilità politica e creare posti di lavoro in questo paese himalayano impoverito, che da anni è caratterizzato da governi fragili e scarse prospettive di sviluppo.

Shah, 35 anni, è diventato primo ministro dopo che il suo partito centrista, l’Independent National Party (RSP), fondato tre anni fa, ha vinto le elezioni parlamentari con la consueta facilità, conquistando 182 dei 275 seggi nelle elezioni del 5 marzo, le prime dopo le proteste anticorruzione della Generazione Z che hanno causato 76 morti lo scorso settembre.

Shah, ex sindaco della capitale Kathmandu, è il più giovane primo ministro del Nepal degli ultimi decenni a guidare questo paese himalayano situato tra i giganti asiatici India e Cina.

L’instabilità politica in Nepal è una costante: dal 1990 si sono succeduti 32 governi, nessuno dei quali è riuscito a completare un mandato di cinque anni.