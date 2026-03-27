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Vandeful: “La crisi in Medio Oriente non deve distogliere la nostra attenzione dall’Ucraina”

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AgenPress. La situazione attuale in Iran non dovrebbe portare a una riduzione del sostegno all’Ucraina, ha sottolineato il ministro degli Esteri Johann Vandeful, osservando che Vladimir Putin spera che l’escalation in Medio Oriente distolga l’attenzione dal suo attacco all’Ucraina.

Il ministro tedesco ha inoltre lasciato aperta la possibilità di una partecipazione tedesca a una missione per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine della guerra.

“Rafforzare e sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro la guerra di aggressione della Russia è una priorità di politica di sicurezza per il governo tedesco”, ha affermato Vandeful a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7.

Ha inoltre sottolineato che non si devono scendere a compromessi sul mantenimento delle capacità di difesa dell’Ucraina, poiché, come ha affermato, “ciò andrebbe solo a vantaggio di Putin”. Indebolire il sostegno all’Ucraina sarebbe un errore strategico per la sicurezza euro-atlantica, perché è chiaro che se Putin dovesse vincere questa guerra, la nostra sicurezza si deteriorerebbe drasticamente, e questo vale per la Germania e l’Europa, ma anche per l’altra sponda dell’Atlantico, ha proseguito il funzionario tedesco. “È quindi responsabilità di tutti i partner del G7 mantenere la pressione sulla Russia e in particolare sul settore energetico russo attraverso sanzioni e adottando misure coerenti contro la flotta ombra russa”, ha aggiunto.

 

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