Pizzaballa: Rojc (Pd), solidarietà e dolore per atto polizia Israele

AgenPress. “Sono addolorata per l’atto assurdo compiuto dalla polizia israeliana contro un uomo di pace e di dialogo come il cardinale Pizzaballa, cui trasmetto la mia piena solidarietà, estesa all’opera e al magistero della Chiesa cattolica nelle martoriate terre del Medio Oriente e in tutte le zone di guerra. Provo un senso di sconcerto quando la forza viene esercitata contro religiosi di sincera fede, ancora di più se questo avviene ad opera della polizia dello Stato dei nostri ‘fratelli maggiori’ ebrei”.

Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme.