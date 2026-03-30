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L’Iran afferma di essere “in attesa” di un possibile attacco di terra statunitense

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redazione
Da redazione
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AgenPress. L’Iran ha dichiarato di essere pronto ad affrontare le truppe statunitensi sul terreno, accusando Washington di pianificare segretamente un attacco mentre cerca di negoziare la fine della guerra.

“Il nemico, apertamente, invia messaggi di negoziazione e dialogo, ma segretamente sta pianificando un attacco di terra” –  ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf -.

Gli Stati Uniti “non sanno che i nostri uomini stanno aspettando che i soldati americani entrino sul territorio per dar loro fuoco e punire per sempre i loro partner regionali”, ha aggiunto.

Le sue dichiarazioni sono giunte poche ore dopo che il Washington Post aveva riportato la notizia secondo cui il Pentagono avrebbe elaborato piani per settimane di operazioni di terra in Iran, senza tuttavia arrivare a un’invasione su vasta scala, nonostante il presidente Donald Trump e figure chiave della Casa Bianca abbiano manifestato la volontà di porre fine al conflitto al più presto. 

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione. La USS Tripoli è arrivata in Medio Oriente sabato, al seguito di un contingente di 3.500 soldati, come annunciato dal Comando Centrale degli Stati Uniti in un post su X.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che l’Iran non ha risposto alla proposta di pace in 15 punti inviata dai negoziatori statunitensi per porre fine alla guerra, ma ha aggiunto che da parte iraniana c’è “disponibilità a discutere di alcune questioni”.

Ma Ghalibaf, un intransigente che è una delle poche figure politiche di spicco ancora in vita in Iran , ha accusato gli Stati Uniti di “perseguire per via diplomatica ciò che non sono riusciti a ottenere con la guerra”, citando la lista di 15 punti.

«Finché gli americani chiederanno la resa dell’Iran, la risposta dei vostri figli a queste richieste sarà chiara. Non accetteremo mai l’umiliazione», ha affermato, rivolgendosi ai cittadini iraniani.

La scorsa settimana Trump ha dichiarato che avrebbe prorogato la scadenza per la cessazione degli attacchi alle centrali elettriche iraniane, in seguito agli sviluppi positivi nei negoziati con il regime iraniano.

Trump ha affermato che i colloqui per porre fine alla guerra stanno andando “molto bene”, sebbene Teheran insista sul fatto di non essere in trattativa.

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