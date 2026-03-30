Migliaia di paracadutisti dell’esercito americano arrivano in Medio Oriente

AgenPress. Migliaia di soldati dell’élite dell’82ª Divisione Aviotrasportata dell’esercito statunitense hanno iniziato ad arrivare in Medio Oriente, mentre il presidente Donald Trump valuta le sue prossime mosse nella guerra contro l’Iran.
I paracadutisti, provenienti da Fort Bragg, nella Carolina del Nord, si aggiungono alle migliaia di marinai, marines e membri delle forze speciali inviati nella regione. Nel fine settimana, circa 2.500 marines sono arrivati in Medio Oriente.
I soldati aggiuntivi dell’esercito includono elementi del quartier generale dell’82ª Divisione Aviotrasportata, personale logistico e di supporto, e una brigata da combattimento.
Non è stata presa alcuna decisione sull’invio di truppe in Iran, ma queste rafforzeranno le capacità in vista di potenziali operazioni future nella regione.
I soldati potrebbero essere impiegati per diversi scopi nella guerra con l’Iran, tra cui il tentativo di conquistare l’isola di Kharg, fulcro del 90% delle esportazioni petrolifere iraniane.
Le discussioni interne all’amministrazione Trump hanno incluso anche la possibilità di schierare truppe statunitensi in Iran per garantire il passaggio sicuro delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. Sebbene tale missione verrebbe realizzata principalmente tramite forze aeree e navali, potrebbe anche comportare il dispiegamento di truppe statunitensi lungo le coste iraniane.
Trump ha affermato che gli Stati Uniti erano in trattative con un “regime più ragionevole” per porre fine alla guerra in Iran, ma ha ribadito il suo avvertimento a Teheran di aprire lo Stretto di Hormuz o rischiare attacchi statunitensi contro i suoi pozzi petroliferi e le sue centrali elettriche.
Qualsiasi impiego di truppe di terra statunitensi, anche per una missione limitata, potrebbe comportare rischi politici significativi per Trump, dato lo scarso sostegno dell’opinione pubblica americana alla campagna contro l’Iran e le promesse fatte dallo stesso Trump in campagna elettorale di evitare il coinvolgimento degli Stati Uniti in nuovi conflitti in Medio Oriente.
Dall’inizio delle operazioni, il 28 febbraio, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro oltre 11.000 obiettivi. Più di 300 soldati statunitensi sono rimasti feriti e 13 militari sono stati uccisi nell’ambito dell’Operazione Epic Fury.