Migliaia di paracadutisti dell’esercito americano arrivano in Medio Oriente

I soldati potrebbero essere impiegati per diversi scopi nella guerra con l’Iran, tra cui il tentativo di conquistare l’isola di Kharg, fulcro del 90% delle esportazioni petrolifere iraniane.

Le discussioni interne all’amministrazione Trump hanno incluso anche la possibilità di schierare truppe statunitensi in Iran per garantire il passaggio sicuro delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. Sebbene tale missione verrebbe realizzata principalmente tramite forze aeree e navali, potrebbe anche comportare il dispiegamento di truppe statunitensi lungo le coste iraniane.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti erano in trattative con un “regime più ragionevole” per porre fine alla guerra in Iran, ma ha ribadito il suo avvertimento a Teheran di aprire lo Stretto di Hormuz o rischiare attacchi statunitensi contro i suoi pozzi petroliferi e le sue centrali elettriche.

Qualsiasi impiego di truppe di terra statunitensi, anche per una missione limitata, potrebbe comportare rischi politici significativi per Trump, dato lo scarso sostegno dell’opinione pubblica americana alla campagna contro l’Iran e le promesse fatte dallo stesso Trump in campagna elettorale di evitare il coinvolgimento degli Stati Uniti in nuovi conflitti in Medio Oriente.