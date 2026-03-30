Trump minaccia l’Iran di non fornire energia e acqua se non si raggiungerà presto un accordo. Teheran: “Piano statunitense irrealistico”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha minacciato la distruzione delle infrastrutture idriche ed energetiche civili dell’Iran se non si raggiungerà presto un accordo per porre fine alla guerra e riaprire il cruciale Stretto di Hormuz .

“Sono stati fatti grandi progressi” nei colloqui, ha affermato, sebbene Teheran abbia definito le proposte statunitensi “irrealistiche” e “irragionevoli”.

Trump ha anche dichiarato che la sua “preferenza sarebbe quella di prendere il petrolio” dell’Iran e che sta valutando la possibilità di impadronirsi del cruciale hub di esportazione dell’isola di Kharg. L’Iran ha avvertito di essere pronto e “in attesa” di un’invasione di terra, mentre migliaia di soldati statunitensi sono arrivati ​​nella regione.