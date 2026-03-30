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Trump minaccia l’Iran di non fornire energia e acqua se non si raggiungerà presto un accordo. Teheran: “Piano statunitense irrealistico”

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AgenPress. Il presidente Donald Trump ha minacciato la distruzione delle infrastrutture idriche ed energetiche civili dell’Iran se non si raggiungerà presto un accordo per porre fine alla guerra e riaprire il cruciale Stretto di Hormuz .

“Sono stati fatti grandi progressi” nei colloqui, ha affermato, sebbene Teheran abbia definito le proposte statunitensi “irrealistiche” e “irragionevoli”.

Trump ha anche dichiarato che la sua “preferenza sarebbe quella di prendere il petrolio” dell’Iran e che sta valutando la possibilità di impadronirsi del cruciale hub di esportazione dell’isola di Kharg. L’Iran ha avvertito di essere pronto e “in attesa” di un’invasione di terra, mentre migliaia di soldati statunitensi sono arrivati ​​nella regione.

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