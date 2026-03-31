type here...

Individuata una rete fantasma di commercianti di auto usate

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. I militari dalla Tenenza Palmanova nell’ambito del contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, hanno condotto un’articolata attività di servizio nei confronti di soggetti economici, operanti nel mercato della compravendita di auto usate, attraverso canali social ed il passaparola, esclusivamente con passaggi di denaro contante e completamente sconosciuti al fisco.

L’operazione condotta dai finanzieri, ha preso avvio da una mirata attività di intelligence e di analisi del rischio, sviluppata attraverso l’incrocio di dati provenienti tra le banche dati in uso al Corpo e gli annunci su internet.

Lo sviluppo di questi dati ha permesso di ricostruire l’intera filiera commerciale operante nell’ultimo quinquennio, permettendo di dimostrare non solo l’arricchimento illecito degli operatori commerciali, ma anche di far emergere fenomenologie illegali in materia di spesa pubblica – indebita percezione Reddito di Cittadinanza -, nonché di contestare plurime violazioni per trasferimenti denaro contante tra soggetti diversi, oltre la soglia consentita per legge.

All’esito dell’attività, è stato quindi possibile individuare 5 evasori totali con un recupero a tassazione oltre 600 mila euro, denunciare alla locale Autorità Giudiziaria 7 persone con il blocco di erogazioni pubbliche per circa 100 mila euro, far emergere transazioni economiche avvenute mediante l’utilizzo di denaro contante, fuori da ogni tracciamento, per complessivi 1 milione e mezzo di euro.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits