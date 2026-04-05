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Fapi: smart working per ridurre i consumi energetici

Lavoro
redazione
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AgenPress. “Chiediamo al Consiglio dei Ministri di varare un decreto legge per attivare lo smart working, sia nel pubblico impiego sia nelle aziende private, come misura utile a ridurre i consumi energetici legati alla mobilità e al funzionamento delle sedi di lavoro.

Compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative, invitiamo il Governo a prendere in considerazione questa soluzione emergenziale per affrontare la crisi energetica innescata dal conflitto in corso in Medio Oriente.

L’Italia potrebbe seguire l’esempio di diversi Paesi – dallo Sri Lanka alla Danimarca, dal Pakistan alla Slovenia – dove, a causa dell’elevato costo dei carburanti, gli uffici stanno progressivamente tornando a svuotarsi. Lavoratori e piccole imprese vanno sostenuti di fronte a questa grave crisi energetica”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

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