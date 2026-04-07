Gli Stati Uniti stanno valutando una proroga dei termini mentre Teheran esamina la richiesta di cessate il fuoco del Pakistan

AgenPress. A poche ore dalla scadenza , Teheran sta valutando positivamente la richiesta del Pakistan di un cessate il fuoco di due settimane per dare più tempo alla diplomazia, ha dichiarato un alto funzionario iraniano.

La Casa Bianca ha dichiarato che Trump è a conoscenza della proposta e che avrebbe risposto.

La minaccia di Trump, secondo cui l’Iran avrebbe dovuto porre fine al blocco petrolifero del Golfo o subire la distruzione di ogni ponte e centrale elettrica in Iran da parte degli Stati Uniti, ha suscitato un’ampia condanna, anche da parte del capo delle Nazioni Unite e di Papa Leone XIV.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che Stati Uniti e Iran si stanno ancora scambiando messaggi tramite mediatori, senza fornire ulteriori dettagli.