Cessate il fuoco. Netanyahu: “Noi proseguiamo gli attacchi in Libano. Il nostro dito è sul grilletto”

AgenPress. Il cessate il fuoco non segnerà la fine del conflitto con l’Iran e Israele è pronto a riprendere gli attacchi se necessario, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“Questa non è la fine della campagna”, ha dichiarato il leader israeliano in una conferenza stampa. “Abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere e li raggiungeremo, sia attraverso un accordo e un consenso, sia riprendendo la guerra, perché siamo pronti a farlo ogni qualvolta sia necessario. Il nostro dito è sul grilletto.”

Netanyahu ha sfruttato il suo discorso per negare che gli Stati Uniti ci avessero “sorpreso all’ultimo momento” con l’accordo e ha smentito le voci di una spaccatura con Trump sulla guerra, aggiungendo: “Ci sentiamo tutti i giorni, sorridiamo quando sentiamo questi commenti”.

Netanyahu ha ribadito la sua intenzione di proseguire gli attacchi in Libano, affermando che tali attacchi non sono coperti dall’accordo di cessate il fuoco, mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno minacciato una risposta ai continui attacchi.

“Abbiamo cambiato il volto del Medio Oriente in un modo che è decisamente favorevole allo Stato di Israele, e continueremo a farlo perché siamo noi a prendere l’iniziativa, ad essere proattivi, e a combattere, e a Dio piacendo, siamo la parte vincente”, ha affermato.