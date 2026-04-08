Donald Trump: “Questo sarà un cessate il fuoco su entrambi i lati!”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha annunciato che, in seguito a colloqui con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il maresciallo Asim Munir, ritarderà di due settimane i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran.

Trump ha affermato che la decisione è arrivata dopo che i leader hanno chiesto agli Stati Uniti di “sospendere l’invio di forze distruttive contro l’Iran”.

Il presidente ha affermato che il rinvio è subordinato all’accordo della Repubblica islamica dell’Iran sull'”APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz”.

“Questo sarà un cessate il fuoco su entrambi i lati!”, ha scritto Trump in un post su Truth Social. “Il motivo per cui lo facciamo è che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a buon punto con un accordo definitivo riguardante la pace a lungo termine con l’Iran e la pace in Medio Oriente “.

Ha aggiunto che l’amministrazione ha ricevuto dall’Iran una proposta in 10 punti e che i funzionari “ritengono che sia una base praticabile su cui negoziare”.

“Quasi tutti i vari punti di controversia passati sono stati risolti tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma un periodo di due settimane permetterà di finalizzare e portare a compimento l’accordo”, ha scritto Trump. “A nome degli Stati Uniti d’America, in qualità di Presidente, e anche in rappresentanza dei Paesi del Medio Oriente, è un onore vedere questo problema di lunga data vicino alla risoluzione”.

Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica dell’Iran ha risposto con una dichiarazione, ringraziando Sharif e Munir per i loro “sforzi instancabili” per porre fine alla guerra nella regione e accettando di cessare le operazioni difensive se gli attacchi contro l’Iran verranno interrotti.

Per un periodo di due settimane, l’Iran ha affermato che il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz “sarà possibile grazie al coordinamento con le Forze Armate iraniane” e “tenendo debito conto delle limitazioni tecniche”.

Nell’ambito dell’accordo raggiunto all’ultimo minuto, Israele ha anche accettato di sospendere la sua campagna di bombardamenti in Iran.

Sharif ha scritto in una dichiarazione che il cessate il fuoco si applicherà “ovunque”, Libano compreso, con effetto immediato.

“Accolgo con grande favore questo gesto saggio ed esprimo la mia più profonda gratitudine ai leader di entrambi i Paesi, invitando le loro delegazioni a Islamabad venerdì 10 aprile 2026 per proseguire i negoziati e raggiungere un accordo definitivo per la risoluzione di tutte le controversie”, ha dichiarato Sharif. “Entrambe le parti hanno dimostrato notevole saggezza e comprensione, rimanendo costruttivamente impegnate a promuovere la pace e la stabilità. Ci auguriamo vivamente che i ‘colloqui di Islamabad’ portino a una pace duratura e desideriamo condividere ulteriori buone notizie nei prossimi giorni!”

La Casa Bianca ha precisato che nulla è confermato, pur smentendo le indiscrezioni secondo cui venerdì si sarebbero tenuti ulteriori colloqui in Pakistan.

“Sono in corso discussioni su possibili colloqui di persona, ma nulla è definitivo finché non verrà annunciato dal Presidente o dalla Casa Bianca”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.