Melania Trump: “Non ho mai avuto una relazione con Epstein. Sul mio conto false calunnie diffuse da individui meschini”

AgenPress. La first lady Melania Trump ha affermato di “non aver mai avuto una relazione” con il defunto criminale sessuale Jeffrey Epstein o con la sua complice Ghislaine Maxwell.

Nel suo intervento dalla Casa Bianca, ha affermato che sui social media sono circolate numerose “immagini e dichiarazioni false su Epstein e su di me”.

La sua dichiarazione è stata breve, ma significativa. La first lady è cauta nelle sue dichiarazioni pubbliche e nella cura della sua immagine. Diversi suoi collaboratori si sono riuniti per ascoltare il suo intervento nel Grand Foyer della Casa Bianca, ma molti di loro non sapevano in anticipo cosa avrebbe detto.

Era la prima volta che parlava della controversia Epstein davanti alle telecamere. Non è chiaro cosa l’abbia spinta a rilasciare queste dichiarazioni proprio ora, ma il suo staff si è dato da fare per smentire quelle che definiscono voci “diffamatorie” su Epstein.

“Le false calunnie sul mio conto, diffuse da individui ed entità meschine e politicamente motivate che cercano di danneggiare la mia reputazione per ottenere vantaggi economici e scalare la gerarchia politica, devono cessare”, ha affermato Melania Trump.

Nei suoi commenti, ha fatto riferimento a una risposta via email che aveva inviato tempo fa a Ghislaine Maxwell, affermando che “non può essere classificata come altro che una corrispondenza informale”.

La first lady ha dichiarato di non essere una vittima di Epstein e che non è stato lui a presentarle suo marito, il presidente Donald Trump. Ha affermato che il primo incontro con Epstein risale al 2000, a un evento a cui lei e Trump parteciparono insieme. “All’epoca non avevo mai incontrato Epstein e non ero a conoscenza delle sue attività criminali”, ha dichiarato.

Sembra che si riferisse a un’e-mail resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia nell’ottobre del 2002, nella quale avrebbe scritto: “Caro G! Come stai? Bella storia su JE sulla rivista NY. Stai benissimo nella foto. So che sei molto impegnato a viaggiare in tutto il mondo. Com’è andata a Palm Beach? Non vedo l’ora di andarci. Chiamami quando torni a New York. Divertiti! Con affetto, Melania.” Gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario sono stati oscurati nel documento pubblico.