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Scontro Clooney-Trump. Casa Bianca: “L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney con i suoi orribili film”

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AgenPress. George Clooney ha criticato duramente il presidente Donald Trump per la sua recente minaccia di scatenare una forza militare schiacciante contro le infrastrutture iraniane, definendo tale retorica un potenziale “crimine di guerra”.

“Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà” – ha scritto Trump in un post su Truth Social. Successivamente, prima della scadenza, è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti, Iran e Israele.

Mercoledì, Clooney, 64 anni, da tempo critico nei confronti di Trump, ha condannato la minaccia intervenendo all’evento “Dialogues on Talent” a Cuneo.

“Alcuni dicono che Donald Trump vada bene. Ma se qualcuno afferma che vuole porre fine a una civiltà, questo è un crimine di guerra”. “Si può ancora sostenere il punto di vista conservatore, ma ci deve essere un limite di decenza, e non dobbiamo oltrepassarlo”, ha aggiunto Cloooney.

La Casa Bianca ha risposto alle dichiarazioni dell’attore George Clooney con un comunicato stampa 

“L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney, con i suoi film orribili e la sua pessima capacità di recitazione”, ha scritto Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca.

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