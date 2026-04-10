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L’Iran blocca il traffico petrolifero nonostante il cessate il fuoco di Trump. Formato un ingorgo di circa 3.200 navi

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AgenPress. Il traffico petrolifero attraverso lo Stretto di Hormuz rimane di fatto bloccato nonostante un cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti, che si basava sulla riapertura di questa vitale via navigabile, sollevando nuovi interrogativi sul fatto che l’Iran stia rispettando una delle condizioni principali della tregua.

A ovest dello stretto si è formato un ingorgo di circa 3.200 navi, tra cui 800 petroliere e navi mercantili, ferme in attesa di chiarimenti sulla sicurezza del passaggio.

Secondo Matt Smith, analista di Kpler, società di dati e intelligence, nessuna petroliera ha rischiato il viaggio negli ultimi giorni. “Non vediamo alcun, nessun prodotto petrolifero transitare da quelle parti”, ha detto Smith. “Quindi, a tutti gli effetti, lo stretto rimane chiuso. E questa è la leva che ha l’Iran.”

“L’Iran sta gestendo la situazione in modo pessimo, disonorevole secondo alcuni, permettendo al petrolio di attraversare lo Stretto di Hormuz. Questo non è quanto previsto dall’accordo!”, ha avvertito il presidente Donald Trump. 

Secondo l’Organizzazione marittima internazionale, quasi 20.000 marinai sono di fatto bloccati nel Golfo Persico a causa della crisi.

La situazione di stallo persiste nonostante il presidente Donald Trump abbia affermato che il cessate il fuoco dipendesse dall'”accordo dell’Iran per l’APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz”.

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