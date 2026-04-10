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Trump: “L’unica ragione per cui gli iraniani sono ancora vivi è per negoziare!”

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AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato oggi che “gli iraniani non sembrano rendersi conto di non avere altre carte da giocare, se non quella di estorcere denaro al mondo nel breve termine attraverso l’uso delle vie navigabili internazionali”. 

“L’Iran sta facendo un pessimo lavoro, disonorevole per alcuni, nel permettere al petrolio di attraversare lo Stretto di Hormuz”. Ha anche aggiunto: “Ci sono notizie secondo cui l’Iran starebbe imponendo delle tariffe alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz: spero proprio che non lo stiano facendo e, se lo stanno facendo, che smettano subito!”.

“L’unica ragione per cui sono ancora vivi è per negoziare!”, ha scritto Trump su Truth Social. 

Il vicepresidente JD Vance, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno in Pakistan questo fine settimana per colloqui con l’Iran. 

 

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