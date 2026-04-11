Gli Stati Uniti hanno acconsentito allo scongelamento dei fondi iraniani, Washington nega

AgenPress. Secondo alcune fonti iraniane gli Stati Uniti avrebbero accettato di sbloccare i beni iraniani congelati in Qatar e in altre banche estere, ma l’amministrazione statunitense ha prontamente smentito l’affermazione.

I 6 miliardi di dollari, originariamente congelati nel 2018, avrebbero dovuto essere sbloccati nel 2023 nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran, ma i fondi sono stati nuovamente congelati dall’amministrazione del presidente Joe Biden in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023 contro Israele da parte del gruppo militante palestinese Hamas, alleato dell’Iran.

I 6 miliardi di dollari, originariamente congelati nel 2018, avrebbero dovuto essere sbloccati nel 2023 nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran, ma i fondi sono stati nuovamente congelati dall’amministrazione del presidente Joe Biden in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023 contro Israele da parte del gruppo militante palestinese Hamas, alleato dell’Iran.

Gli Stati Uniti hanno acconsentito a sbloccare 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e detenuti dal Qatar.

Gli Stati Uniti hanno acconsentito a sbloccare 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e detenuti dal Qatar. Il Ministero degli Esteri del Qatar non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Lo scongelamento dei beni è “direttamente collegato alla garanzia del passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz”, che si prevede sarà un tema chiave nei colloqui.

Lo scongelamento dei beni è “direttamente collegato alla garanzia del passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz”, che si prevede sarà un tema chiave nei colloqui.

All’epoca, i funzionari statunitensi dichiararono che l’Iran non avrebbe potuto accedere al denaro per un periodo di tempo indefinito, sottolineando che Washington si riservava il diritto di congelare completamente il conto.

I fondi provengono dalle vendite di petrolio iraniano alla Corea del Sud ed erano stati bloccati nelle banche sudcoreane dopo che il presidente Donald Trump aveva reintrodotto le sanzioni contro l’Iran nel 2018, durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, e aveva annullato un accordo tra le potenze mondiali e Teheran sul suo programma nucleare.

Nell’ambito dello scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran del settembre 2023, mediato da Doha, il denaro è stato trasferito su conti bancari del Qatar. Lo scambio di prigionieri prevedeva il rilascio di cinque cittadini statunitensi detenuti in Iran in cambio dello sblocco dei fondi e del rilascio di cinque iraniani detenuti negli Stati Uniti.