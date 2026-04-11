La voce della memoria: il tenore Francesco Grollo incanta Ravenna tra storia e identità nazionale

C’è un valore aggiunto che non si misura nei programmi ufficiali, ma che resta impresso nella memoria dei presenti. È quello offerto dal tenore Francesco Grollo, voce ufficiale di molte istituzioni, che con straordinaria generosità ha raggiunto Ravenna partendo all’alba da Treviso per prendere parte all’evento promosso in Prefettura insieme alla Fondazione Insigniti OMRI

AgenPress. L’iniziativa si è inserita in un contesto di alto profilo istituzionale, segnato dal dialogo tra il Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, il presidente della Fondazione OMRI, prefetto Francesco Tagliente, e il presidente dell’ABI Antonio Patuelli, su temi centrali quali i valori costituzionali, l’etica del servizio pubblico, il ruolo unificante dei simboli della Repubblica — la bandiera e l’Inno nazionale — e il rapporto tra istituzioni e sistema economico.

Un confronto che ha visto la partecipazione di una platea qualificata, composta da circa un centinaio di rappresentanti delle istituzioni, delle amministrazioni e degli enti del territorio, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità condivisa verso questi temi.

In questo quadro, la presenza di Grollo ha rappresentato un momento di straordinaria intensità culturale. La sua non è stata una semplice esecuzione musicale, ma un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva del Paese. Con una narrazione coinvolgente e colta, ha accompagnato il pubblico in una sorta di passeggiata a ritroso nel tempo, tra le pieghe della storia ufficiale, ponendo al centro Il Canto degli Italiani, l’Inno di Mameli. Attorno a questo simbolo identitario ha saputo intrecciare curiosità, aneddoti e riflessioni che ne raccontano la nascita, il successo, il significato profondo e le trasformazioni nella percezione contemporanea.

Un racconto che ha dato voce non solo alla musica, ma alla storia stessa della Repubblica, restituendo dignità e consapevolezza a un simbolo spesso dato per scontato. La sua interpretazione ha saputo unire rigore e passione, rendendo evidente come l’Inno nazionale non sia soltanto una composizione da eseguire, ma un patrimonio da comprendere e custodire.

A suggellare l’intensità del momento, la chiusura dell’evento con l’emozionante intonazione de La leggenda del Piave, nota anche come “Canzone del Piave”. Un brano scritto nel 1918 da E. A. Mario all’indomani della Battaglia del Solstizio, che celebra la resistenza italiana sul fiume Piave durante la Prima guerra mondiale e che, nel tempo, è divenuto uno dei più alti simboli dell’unità nazionale.

In quell’istante finale, la voce del tenore ha trasformato la sala in un luogo di memoria condivisa, dove storia, sacrificio e identità si sono fusi in un’unica emozione.

L’evento si è così concluso in un clima di forte partecipazione e profonda condivisione, confermando il valore di iniziative che, attraverso il dialogo tra istituzioni, cultura e simboli della Repubblica, contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e l’identità civile del Paese. In questo contesto, la presenza artistica del tenore Grollo ha rappresentato non soltanto un arricchimento musicale, ma un autentico ponte tra memoria storica e consapevolezza contemporanea, capace di dare ulteriore forza al messaggio dell’intera giornata.