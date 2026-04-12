I media statali iraniani attribuiscono la mancata conclusione dell’accordo alle “richieste eccessive”

AgenPress. I media statali iraniani hanno affermato che “richieste eccessive” hanno fatto naufragare la possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra durante i colloqui di pace di questo fine settimana.

La televisione di stato iraniana, tramite Telegram, ha affermato che le parti non sono riuscite a trovare un terreno comune su una serie di questioni chiave, tra cui lo Stretto di Hormuz e lo sviluppo della tecnologia nucleare del paese.

“Dopo 21 ore di colloqui e sforzi diplomatici, le richieste eccessive degli Stati Uniti hanno impedito il raggiungimento di un accordo”, si legge nel comunicato.

Dopo aver annunciato che non era stato raggiunto alcun accordo, il vicepresidente JD Vance è salito a bordo dell’Air Force 2 a Islamabad, prima della sua partenza dal Pakistan, paese ospitante.