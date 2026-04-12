Il Pakistan esorta Stati Uniti e Iran a continuare a rispettare il cessate il fuoco

AgenPress. Il Pakistan ha esortato oggi gli Stati Uniti e l’Iran a continuare a rispettare il cessate il fuoco in vigore da due settimane, nonostante il fallimento dei colloqui di pace a Islamabad.

“È imperativo che le parti continuino a rispettare l’impegno assunto per il cessate il fuoco”, ha dichiarato il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar, il cui Paese ha ospitato i negoziati e svolto un ruolo di mediazione.

“Il Pakistan sta svolgendo e continuerà a svolgere il suo ruolo nel facilitare il dialogo tra la Repubblica islamica dell’Iran e gli Stati Uniti d’America nei prossimi giorni”, ha aggiunto il ministro degli Esteri pakistano.