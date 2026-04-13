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Carburanti: Unc, prezzi stabili. La classifica delle regioni peggiori in valore assoluto

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AgenPress. “Prezzi stabili o in lievissimo calo, al massimo -0,4 cent al litro. Nonostante di solito i prezzi salgano come un razzo, questa volta non c’è stato il tempo materiale per decollare e per adeguarsi al rialzo del Wti di stamattina, quando ha superato i 104 dollari: Gli effetti di quanto accaduto ieri si avranno domani” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

“Come sempre il prezzo più alto per il gasolio si trova a Bolzano (2,194), poi nelle autostrade (2,191) e infine a Trento (2,174), ma sempre sotto la soglia dei 2,2 euro al litro.

Per la benzina vincono Bolzano e le autostrade con 1,815 euro al litro. Segue il Molise  (1,807) e, ex aequo la Basilicata e la Calabria (1,804).

 

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 13 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 12 aprile

NREGIONEPrezzo 13/04/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 12 al 13 aprile

(in cent al litro)

1Bolzano2.194-0,3
2AUTOSTRADE2.191-0,1
3Trento2.1740,0
4Emilia Romagna2.172-0,2
5Friuli Venezia Giulia2.171-0,3
5Calabria2.171-0,2
5Molise2.1710,0
8Sicilia2.170-0,1
9Lombardia2.169-0,2
10Sardegna2.165-0,2
11Puglia2.161-0,2
12Veneto2.160-0,2
13Piemonte2.159-0,1
14Basilicata2.157-0,2
15Campania2.155-0,3
15Liguria2.155-0,1
17Toscana2.153-0,1
18Valle d’Aosta2.152-0,4
19Abruzzo2.150-0,1
20Lazio2.142-0,1
20Umbria2.142-0,1
22Marche2.139-0,1

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 13 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 12 aprile

NREGIONEPrezzo 13/04/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 12 al 13 aprile

(in cent al litro)

1Bolzano1.815-0,1
1AUTOSTRADE1.8150,0
3Molise1.8070,0
4Basilicata1.804-0,1
4Calabria1.8040,0
6Sicilia1.803-0,1
7Valle d’Aosta1.7970,0
8Liguria1.791-0,1
9Puglia1.790-0,1
10Sardegna1.788-0,1
10Trento1.7880,0
12Abruzzo1.7850,0
13Friuli Venezia Giulia1.784-0,1
14Campania1.783-0,1
15Toscana1.780-0,1
16Emilia Romagna1.7790,0
17Lombardia1.7780,0
18Piemonte1.7760,0
18Umbria1.7760,0
20Lazio1.7730,0
20Marche1.7730,0
20Veneto1.7730,0

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

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