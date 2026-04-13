Carburanti: Unc, prezzi stabili. La classifica delle regioni peggiori in valore assoluto

AgenPress. “Prezzi stabili o in lievissimo calo, al massimo -0,4 cent al litro. Nonostante di solito i prezzi salgano come un razzo, questa volta non c’è stato il tempo materiale per decollare e per adeguarsi al rialzo del Wti di stamattina, quando ha superato i 104 dollari: Gli effetti di quanto accaduto ieri si avranno domani” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori
“Come sempre il prezzo più alto per il gasolio si trova a Bolzano (2,194), poi nelle autostrade (2,191) e infine a Trento (2,174), ma sempre sotto la soglia dei 2,2 euro al litro.
Per la benzina vincono Bolzano e le autostrade con 1,815 euro al litro. Segue il Molise (1,807) e, ex aequo la Basilicata e la Calabria (1,804).
Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 13 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 12 aprile
|N
|REGIONE
|Prezzo 13/04/26
(in euro/litro)
|Variazione del prezzo dal 12 al 13 aprile
(in cent al litro)
|1
|Bolzano
|2.194
|-0,3
|2
|AUTOSTRADE
|2.191
|-0,1
|3
|Trento
|2.174
|0,0
|4
|Emilia Romagna
|2.172
|-0,2
|5
|Friuli Venezia Giulia
|2.171
|-0,3
|5
|Calabria
|2.171
|-0,2
|5
|Molise
|2.171
|0,0
|8
|Sicilia
|2.170
|-0,1
|9
|Lombardia
|2.169
|-0,2
|10
|Sardegna
|2.165
|-0,2
|11
|Puglia
|2.161
|-0,2
|12
|Veneto
|2.160
|-0,2
|13
|Piemonte
|2.159
|-0,1
|14
|Basilicata
|2.157
|-0,2
|15
|Campania
|2.155
|-0,3
|15
|Liguria
|2.155
|-0,1
|17
|Toscana
|2.153
|-0,1
|18
|Valle d’Aosta
|2.152
|-0,4
|19
|Abruzzo
|2.150
|-0,1
|20
|Lazio
|2.142
|-0,1
|20
|Umbria
|2.142
|-0,1
|22
|Marche
|2.139
|-0,1
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 13 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 12 aprile
|N
|REGIONE
|Prezzo 13/04/26
(in euro/litro)
|Variazione del prezzo dal 12 al 13 aprile
(in cent al litro)
|1
|Bolzano
|1.815
|-0,1
|1
|AUTOSTRADE
|1.815
|0,0
|3
|Molise
|1.807
|0,0
|4
|Basilicata
|1.804
|-0,1
|4
|Calabria
|1.804
|0,0
|6
|Sicilia
|1.803
|-0,1
|7
|Valle d’Aosta
|1.797
|0,0
|8
|Liguria
|1.791
|-0,1
|9
|Puglia
|1.790
|-0,1
|10
|Sardegna
|1.788
|-0,1
|10
|Trento
|1.788
|0,0
|12
|Abruzzo
|1.785
|0,0
|13
|Friuli Venezia Giulia
|1.784
|-0,1
|14
|Campania
|1.783
|-0,1
|15
|Toscana
|1.780
|-0,1
|16
|Emilia Romagna
|1.779
|0,0
|17
|Lombardia
|1.778
|0,0
|18
|Piemonte
|1.776
|0,0
|18
|Umbria
|1.776
|0,0
|20
|Lazio
|1.773
|0,0
|20
|Marche
|1.773
|0,0
|20
|Veneto
|1.773
|0,0
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit