Carburanti: Unc, prezzi stabili. La classifica delle regioni peggiori in valore assoluto

AgenPress. “Prezzi stabili o in lievissimo calo, al massimo -0,4 cent al litro. Nonostante di solito i prezzi salgano come un razzo, questa volta non c’è stato il tempo materiale per decollare e per adeguarsi al rialzo del Wti di stamattina, quando ha superato i 104 dollari: Gli effetti di quanto accaduto ieri si avranno domani” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

“Come sempre il prezzo più alto per il gasolio si trova a Bolzano (2,194), poi nelle autostrade (2,191) e infine a Trento (2,174), ma sempre sotto la soglia dei 2,2 euro al litro.

Per la benzina vincono Bolzano e le autostrade con 1,815 euro al litro. Segue il Molise (1,807) e, ex aequo la Basilicata e la Calabria (1,804).

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 13 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 12 aprile

N REGIONE Prezzo 13/04/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 12 al 13 aprile (in cent al litro) 1 Bolzano 2.194 -0,3 2 AUTOSTRADE 2.191 -0,1 3 Trento 2.174 0,0 4 Emilia Romagna 2.172 -0,2 5 Friuli Venezia Giulia 2.171 -0,3 5 Calabria 2.171 -0,2 5 Molise 2.171 0,0 8 Sicilia 2.170 -0,1 9 Lombardia 2.169 -0,2 10 Sardegna 2.165 -0,2 11 Puglia 2.161 -0,2 12 Veneto 2.160 -0,2 13 Piemonte 2.159 -0,1 14 Basilicata 2.157 -0,2 15 Campania 2.155 -0,3 15 Liguria 2.155 -0,1 17 Toscana 2.153 -0,1 18 Valle d’Aosta 2.152 -0,4 19 Abruzzo 2.150 -0,1 20 Lazio 2.142 -0,1 20 Umbria 2.142 -0,1 22 Marche 2.139 -0,1

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 13 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 12 aprile

N REGIONE Prezzo 13/04/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 12 al 13 aprile (in cent al litro) 1 Bolzano 1.815 -0,1 1 AUTOSTRADE 1.815 0,0 3 Molise 1.807 0,0 4 Basilicata 1.804 -0,1 4 Calabria 1.804 0,0 6 Sicilia 1.803 -0,1 7 Valle d’Aosta 1.797 0,0 8 Liguria 1.791 -0,1 9 Puglia 1.790 -0,1 10 Sardegna 1.788 -0,1 10 Trento 1.788 0,0 12 Abruzzo 1.785 0,0 13 Friuli Venezia Giulia 1.784 -0,1 14 Campania 1.783 -0,1 15 Toscana 1.780 -0,1 16 Emilia Romagna 1.779 0,0 17 Lombardia 1.778 0,0 18 Piemonte 1.776 0,0 18 Umbria 1.776 0,0 20 Lazio 1.773 0,0 20 Marche 1.773 0,0 20 Veneto 1.773 0,0

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit