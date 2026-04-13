Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Donald Trump rispetti il Papa”

AgenPress. Ho letto le dichiarazioni sul Pontefice attribuite al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e non smentite. Francamente non stupiscono più di tanto essendo il mondo abituato alle estemporaneità di Trump irrispettoso di etichetta e diritto internazionale. Il Papa oltre che capo di stato è il Vicario di Cristo in terra e simbolo per milioni di cattolici.

Trump dunque sia educato e rispettoso nei giudizi e la finisca di dissacrare segni religiosi. Dimentica che il Papa è eletto dallo Spirito Santo che dovrebbe ispirare le sue azioni”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.