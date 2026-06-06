Codacons su accise sconto 8 cent: gasolio a 2 euro al litro

AgenPress. Un eventuale ribasso del taglio delle accise sul gasolio da 10 a 8 centesimi di euro, così come emerso da indiscrezioni delle ultime ore, porterebbe il diesel a costare in media 2 euro al litro alla pompa a partire da domani 7 giugno, 2,09 euro/litro in autostrada, considerati i listini odierni dei carburanti.
Lo calcola il Codacons, in attesa del provvedimento definitivo del governo.
Per effetto del minor sconto fiscale un pieno di diesel costerebbe a partire da domani 1,2 euro in più, considerato anche il peso dell’Iva, maggior costo che raggiunge +7,3 euro al litro se il confronto è col precedente taglio da 20 centesimi scattato il 18 marzo – afferma il Codacons – Un aggravio di spesa per gli automobilisti che, in caso di ribasso del taglio delle accise a 8 centesimi di euro, raggiungerebbe 41,3 milioni di euro a settimana tenuto conto della quantità di gasolio venduta quotidianamente solo su strade e autostrade italiane.