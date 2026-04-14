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Merz ribadisce il suo sostegno alla candidatura dell’Ucraina all’UE

Europa
redazione
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AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito il sostegno della Germania al percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE.

“La Germania sostiene questo obiettivo, pur essendo entrambi consapevoli di non poterlo raggiungere pienamente a breve termine”, ha dichiarato Merz durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino.

Il cancelliere ha sottolineato che l’adesione dell’Ucraina all’UE “sarebbe un passo strategicamente importante verso una maggiore sicurezza e prosperità in Europa”.

Ha aggiunto che Berlino sta incoraggiando Kiev “a proseguire con ancora maggiore vigore le riforme nel Paese, in particolare in settori come la lotta alla corruzione e lo stato di diritto. Perché ne vale la pena. Ogni ulteriore passo in questa direzione ci avvicina all’Europa. E voglio sottolinearlo in particolare nell’interesse reciproco dell’Europa e dell’Ucraina”.

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