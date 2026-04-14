Merz ribadisce il suo sostegno alla candidatura dell’Ucraina all’UE

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito il sostegno della Germania al percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE.

“La Germania sostiene questo obiettivo, pur essendo entrambi consapevoli di non poterlo raggiungere pienamente a breve termine”, ha dichiarato Merz durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino.

Il cancelliere ha sottolineato che l’adesione dell’Ucraina all’UE “sarebbe un passo strategicamente importante verso una maggiore sicurezza e prosperità in Europa”.

Ha aggiunto che Berlino sta incoraggiando Kiev “a proseguire con ancora maggiore vigore le riforme nel Paese, in particolare in settori come la lotta alla corruzione e lo stato di diritto. Perché ne vale la pena. Ogni ulteriore passo in questa direzione ci avvicina all’Europa. E voglio sottolinearlo in particolare nell’interesse reciproco dell’Europa e dell’Ucraina”.