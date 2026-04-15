Donazione di organi, Luca Ward protagonista del nuovo spot di Ministero della Salute e Centro nazionale trapianti

“Dai voce al tuo sì. Scegli di donare”: la campagna diffusa su tutte le emittenti tv e radio e sulle principali testate web. Domenica 19 aprile la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti

AgenPress. È stato presentato oggi al Ministero della Salute il nuovo spot della campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti in collaborazione con le principali associazioni di settore. A illustrare l’iniziativa sono stati il ministro della Salute Orazio Schillaci, il direttore del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin e l’attore e doppiatore Luca Ward, protagonista dello spot dal titolo “Dai voce al tuo sì. Scegli di donare”.

Il lancio dello spot avviene in occasione della Giornata nazionale per la donazione degli organi, in programma domenica 19 aprile: due le settimane di programmazione previste, dal 12 al 25 aprile, su tutte le reti televisive nazionali e su moltissime emittenti locali, oltre che su tutti i principali siti di informazione online. Oltre al video, lo spot sarà diffuso anche in versione radiofonica sulle principali stazioni nazionali e locali.

Secondo i risultati di una recente indagine realizzata da Noto Sondaggi per il Centro nazionale trapianti, quasi il 40% di chi rinnova la carta d’identità scopre soltanto allo sportello del Comune di poter esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un dato che evidenzia il peso dell’“effetto sorpresa” su una scelta che dovrebbe invece essere più consapevole e maturata per tempo: un cittadino su due, infatti, secondo l’indagine, decide sul momento che cosa dichiarare. Proprio le decisioni prese all’ultimo minuto risultano quelle più esposte al rifiuto o alla mancata espressione della volontà: il 58% di chi ha detto no lo ha deciso proprio davanti allo sportello, così come quasi l’80% di chi si è astenuto.

È quindi dall’esigenza di informare preventivamente i cittadini che nasce lo spot “Dai voce al tuo Sì. Scegli di donare”: il testimonial Luca Ward accompagna un racconto corale che mostra in modo semplice e diretto le conseguenze concrete di una scelta dichiarata in vita: grazie a quel “sì” registrato al Comune, ci sono persone che possono tornare tra i banchi di scuola, riprendere gli studi e il lavoro, ritrovare la normalità e sperare nel futuro. Negli ultimi 25 anni, proprio grazie alla scelta positiva di migliaia di donatori, in Italia sono stati eseguiti oltre 80.000 trapianti. Oggi, però, sono ancora oltre 8mila le persone in attesa di un organo: per questo è necessario continuare a promuovere la cultura della donazione.

Accanto alla programmazione televisiva e radiofonica, la campagna sarà presente anche online e sui social media. Il Centro nazionale trapianti e il Ministero della Salute promuoveranno infatti una serie di contenuti dedicati sui propri canali istituzionali, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione ancora diffusa su temi cruciali, come i presunti limiti di età per donare o sulla possibilità, sempre garantita, di modificare in qualsiasi momento la propria dichiarazione di volontà.

Alla campagna informativa istituzionale, in occasione della Giornata nazionale della donazione del 19 aprile, si affiancheranno come sempre anche centinaia di iniziative di sensibilizzazione sul territorio, nelle piazze, nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, grazie all’impegno dei coordinamenti regionali per i trapianti, delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli enti locali e soprattutto delle associazioni di volontariato come come AIDO (Associazione italiana donatori organi), ANED (Associazione italiana emodializzati e trapiantati di rene), ACTI (Associazione cardiotrapiantati italiani), AITF (Associazione italiana trapiantati di fegato), Forum, LiverPool e Associazione Marta Russo, oltre a tante sigle locali.