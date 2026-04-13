Renzi: “Con Orbán perdono Meloni e Trump. E lui attacca il Papa: follia!”

AgenPress. In Ungheria la maledizione di Trump si fa sentire. Il Presidente americano è stato decisivo per far vincere i suoi avversari anche a Budapest dopo che era accaduta la stessa cosa in Canada e Australia.

Orbán va a casa dopo 16 anni e forse l’endorsement sguaiato di Trump/Vance si è fatto sentire più del previsto, ma si è fatto sentire al contrario. Interessante notare come anche Meloni si sia spesa per fare campagna elettorale in Ungheria e Orbán ha perso esattamente come era già accaduto in Polonia, Spagna, Regno Unito. Giorgia Meloni sta diventando una Re Mida al contrario.

Non ha solo perso il partito di Orbán, ha vinto l’idea degli Stati Uniti d’Europa e chi come noi l’ha proposta in tempi non sospetti oggi non può che rafforzare il concetto. Serve andare subito, adesso, verso due pilastri di una maggiore integrazione. Il primo è la difesa comune: in tempi come quelli che stiamo vivendo non ci sono alternative a investire insieme e meglio sulla difesa.

Il secondo è la ricerca europea: più la leadership americana genera sconcerto, più dobbiamo attrarre talenti e cervelli, costruendo cultura e spingendo sull’innovazione. Vedo la sconfitta di Orbán come una grande occasione per l’Europa a condizione di scommettere sull’innovazione e non sull’ideologia, sui valori e non sulla burocrazia.

Nel frattempo Trump attacca il Papa. Difendere Leone XIV è oggi un dovere non solo per i cattolici ma anche e soprattutto per i laici. Erano secoli che non si vedeva una così plateale aggressione verso il romano pontefice. Che è appunto “costruttore di ponti” a differenza di Trump, distruttore di relazioni e di civiltà. L’unico vantaggio: i Trump passano, i papi restano. Ma non c’è nessuno che sventolava il cappellino Maga che oggi avverta il bisogno di dire che l’attacco della Casa Bianca al Vaticano è semplicemente vergognoso? Tajani è ancora a Cologno Monzese a rapporto in azienda o può dire qualcosa? Salvini potrà mai ritrovare la favella?

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.