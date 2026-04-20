Strage Louisiana. La polizia ha reso noto il nome dell’uomo che ha ucciso 8 bambini

AgenPress. La polizia di Shreveport, in Louisiana, ha identificato Shamar Elkins come il sospettato della sparatoria in cui sono rimasti uccisi otto bambini, tra cui un neonato di un anno, definendola un “atto efferato”. Si ritiene che sette degli otto bambini uccisi fossero suoi figli.

Shamar Elkins ha prestato servizio nella Guardia Nazionale dell’Esercito della Louisiana dall’agosto 2013 all’agosto 2020 come specialista di sistemi di supporto alle comunicazioni e specialista di supporto al fuoco. Ha lasciato l’esercito con il grado di soldato semplice.

Secondo la polizia, la violenza è scoppiata domenica mattina presto, durante quello che gli investigatori hanno descritto come un episodio di violenza domestica. Otto bambini, di età compresa tra circa 1 e 14 anni, sono stati trovati morti all’interno di un’abitazione nel blocco 300 di West 79th Street.

Le autorità hanno dichiarato che Elkins ha sparato alla madre dei suoi figli, che si trova in fin di vita, mentre un’altra donna, anch’essa ferita da un colpo d’arma da fuoco, versa in condizioni critiche. Anche un’adolescente ha riportato ferite non mortali.

Secondo gli inquirenti, il sospettato avrebbe prima sparato a una donna in Harrison Street, per poi recarsi all’abitazione di West 79th Street, dove sono avvenuti gli omicidi. Dopo la sparatoria avrebbe rubato l’automobile ad un uomo sotto la minaccia di una pistola vicino all’incrocio tra Linwood Avenue e West 79th Street, prima che gli agenti individuassero il veicolo e iniziassero l’inseguimento.