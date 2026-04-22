Donald Trump estende il cessate il fuoco con l’Iran

AgenPress. Trump ha pubblicato oggi su Truth Social che prorogherà il cessate il fuoco con l’Iran fino a quando i suoi leader “non riusciranno a presentare una proposta unitaria”. Il cessate il fuoco sarebbe dovuto scadere mercoledì. Ha anche affermato che il blocco navale dei porti iraniani continuerà.

Il presidente Donald Trump si è mostrato ottimista riguardo a nuovi colloqui di pace, nonostante l’incertezza sulla partecipazione di Teheran. “Arriveremo a un ottimo accordo”, ha dichiarato Trump stamattina, aggiungendo che l’Iran non aveva “altra scelta” se non quella di inviare una delegazione in Pakistan. Nonostante le notizie contrastanti, un funzionario della Casa Bianca ha affermato che il vicepresidente JD Vance non si recherà oggi in Pakistan.

Trump ha anche affermato di essere pronto a riprendere i bombardamenti se i colloqui non dovessero andare bene, mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco di domani.

Il principale negoziatore iraniano ha avvertito che non negozierà “sotto l’ombra della minaccia” e ha preparato “nuove carte sul campo di battaglia”, mentre Teheran ha segnalato di essere pronta anche alla ripresa della guerra.