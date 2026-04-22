Sabatino (Time Vision): “L’impresa del futuro sia un ecosistema di valore, non di estrazione. L’IA sia governata dall’uomo”

AgenPress. In occasione del convegno “Costituzione e Lavoro: L’Impresa del Futuro”, tenutosi oggi presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, la Presidente di TIME VISION Group, Daniela Sabatino, ha tracciato la rotta per un nuovo modello imprenditoriale capace di coniugare innovazione tecnologica e dignità umana.

Di fronte a un mercato che vede oltre 8 milioni di lavoratori qualificati esposti all’impatto dell’intelligenza artificiale e un preoccupante aumento dell’inattività sociale, Sabatino ha ribadito la necessità di un intervento politico immediato.

Commentando l’ondata di licenziamenti nel settore tecnologico globale — 80.000 solo nel primo trimestre del 2026 — la Presidente ha avvertito sui rischi di un’automazione priva di etica:

“Noi operatori dobbiamo essere il primo filtro etico tra un algoritmo e una vita umana. L’algoritmo propone un match, ma è l’essere umano a decidere se quel match ha senso nella vita di quella persona e del suo territorio. Se deleghiamo questa decisione alla macchina, diventiamo predatori; se la governiamo, restiamo umani”.

Il cuore dell’intervento è stato dedicato a cinque proposte concrete per rendere il mercato del lavoro italiano più dinamico e inclusivo:

Certificazione europea delle competenze: “Serve un sistema nazionale realmente interoperabile tra Regioni e settori. Un lavoratore non può perdere pezzi di sé e della sua professionalità spostandosi da una città all’altra”. Reskilling a tempi certi: Sabatino ha denunciato i ritardi burocratici, con aziende che attendono fino a 14 mesi per l’avvio della formazione finanziata. “Nessuna impresa può programmare la crescita su tempi simili. Chiediamo tempi massimi di istruttoria certi per legge e procedure di silenzio-assenso”. Diritto all’interlocutore umano: “La vera tutela nell’era dell’IA non è solo la trasparenza, ma il diritto effettivo a contestare una decisione automatizzata davanti a un esperto qualificato”. Transizione Green strutturale: “Non basta formare sulle competenze verdi con bandi estemporanei. Servono programmi pluriennali per accompagnare il 60% della forza lavoro verso la sostenibilità”. Mezzogiorno come risorsa strategica: “Con un tasso di NEET che al Sud supera il 30%, il Mezzogiorno non è un problema da assistere, ma un ecosistema di talenti sottoutilizzato che può compensare il calo demografico nazionale”.

Concludendo il suo intervento, Daniela Sabatino ha richiamato il valore dell’Articolo 1 della Costituzione:

“Il lavoro del futuro sarà tanto più umano quanto più saremo capaci di progettarlo attorno alla persona, non alla mansione. Le aziende che sopravviveranno saranno quelle capaci di essere ecosistemi di valore, non catene di estrazione. Dobbiamo onorare la nostra Repubblica trasformando