Attentato Washington. Il sospettato è un uomo di circa 30 anni proveniente dalla California

AgenPress. L’uomo arrestato in relazione alla sparatoria è stato provvisoriamente identificato come un trentenne californiano. Le autorità hanno dichiarato che non ha precedenti penali e che non era sotto osservazione dalle forze dell’ordine di Washington.

L’attentatore, armato di un fucile a pompa, una pistola e diversi coltelli, non è stato colpito da proiettili durante la colluttazione, ma ha scambiato colpi con un agente che è stato a sua volta colpito.

Secondo la polizia, si ritiene che l’uomo fosse un ospite dell’hotel Washington Hilton, dove si stava tenendo la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca.

L’attentatore ha attraversato di corsa un posto di blocco dei Servizi Segreti nella hall dell’hotel ed è stato “intercettato” dal personale dei Servizi Segreti.