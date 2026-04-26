Washington. Arrestato il sospettato attentatore era armato di fucile a pompa, pistola e diversi coltelli

AgenPress. Il sospettato attentatore ha assaltato un posto di blocco dei servizi segreti statunitensi nella hall dell’hotel con diverse armi, ha dichiarato il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, in una conferenza stampa.

“Era armato di fucile a pompa, pistola e diversi coltelli”, ha detto Carroll. “Mentre correva verso il posto di blocco, gli agenti delle forze dell’ordine del Servizio Segreto degli Stati Uniti lo hanno intercettato.”

Un agente dei Servizi Segreti è stato colpito al giubbotto antiproiettile, ha riferito Carroll, ed è stato trasportato in un ospedale per le cure. Anche l’attentatore si trova in un ospedale della zona con ferite riportate durante l’operazione di immobilizzazione.