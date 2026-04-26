type here...

Trump condivide il video dell’attentato su Truth Social e la foto che ritrae il sospettato

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Trump ha condiviso su Truth Social un video del sospettato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca di stasera.

Nel filmato si vede una persona che corre lungo un corridoio dove sono fermi diversi agenti di sicurezza. Dopo che l’uomo è passato, almeno sette agenti delle forze dell’ordine estraggono le pistole e lo inseguono.

Un uomo armato ha fatto irruzione in un posto di blocco dei servizi segreti nella hall dell’hotel Washington Hilton questa sera intorno alle 20:36, ha dichiarato la sindaca di Washington, Muriel Bowser, durante una conferenza stampa.

“Gli agenti dei Servizi Segreti hanno fermato il sospetto. Un agente è rimasto ferito ed è stato trasportato in un ospedale locale dove sta ricevendo le cure necessarie”, ha dichiarato la sindaca Bowser.

sospettarto
Una fotografia condivisa sull’account Truth Social del presidente Donald Trump che ritrae il sospetto arrestato sabato fuori dalla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington.

Bowser ha dichiarato che il sospettato è stato trasportato in un ospedale locale dove è attualmente sottoposto ad una valutazione.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits