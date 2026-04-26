Trump condivide il video dell’attentato su Truth Social e la foto che ritrae il sospettato

AgenPress. Trump ha condiviso su Truth Social un video del sospettato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca di stasera.

Nel filmato si vede una persona che corre lungo un corridoio dove sono fermi diversi agenti di sicurezza. Dopo che l’uomo è passato, almeno sette agenti delle forze dell’ordine estraggono le pistole e lo inseguono.

Un uomo armato ha fatto irruzione in un posto di blocco dei servizi segreti nella hall dell’hotel Washington Hilton questa sera intorno alle 20:36, ha dichiarato la sindaca di Washington, Muriel Bowser, durante una conferenza stampa.

“Gli agenti dei Servizi Segreti hanno fermato il sospetto. Un agente è rimasto ferito ed è stato trasportato in un ospedale locale dove sta ricevendo le cure necessarie”, ha dichiarato la sindaca Bowser.

Bowser ha dichiarato che il sospettato è stato trasportato in un ospedale locale dove è attualmente sottoposto ad una valutazione.