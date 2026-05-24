Trump: “L’accordo sulla guerra all’Iran è in gran parte negoziato”

AgenPress. Secondo quanto dichiarato dal presidente Donald Trump e da funzionari di entrambi i Paesi, sembra che funzionari statunitensi e iraniani siano vicini a un accordo per porre fine al conflitto in corso in Medio Oriente.

Un potenziale accordo giungerebbe dopo un fragile cessate il fuoco di quasi due mesi tra le due nazioni e settimane di negoziati.

“È stato in gran parte negoziato un accordo, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica islamica dell’Iran e i vari altri Paesi, come elencato”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.

Trump ha scritto di aver avuto una “telefonata molto positiva” per discutere dell’accordo con l’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e il ministro Ali al-Thawadi; il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman; il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan; il feldmaresciallo pakistano Asim Munir; il re Abdullah II di Giordania; il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan e il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi.

Trump ha aggiunto nel suo post di aver avuto una telefonata separata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che “è andata molto bene”.

“Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve”, ha scritto Trump. “Oltre a molti altri elementi dell’accordo, verrà aperto lo Stretto di Hormuz”.