Un raid russo nella notte a Kiev ha causato un morto e 24 feriti. Colpiti edifici residenziali

AgenPress. Le forze russe hanno lanciato un attacco con missili e droni contro Kiev e la regione circostante, colpendo edifici residenziali e altre infrastrutture in tutta la capitale. Secondo quanto riportato dalle autorità, almeno una persona è rimasta uccisa e altre 24 ferite.

Oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l’Ucraina, quasi interamente diretti a Kiev, segnando uno dei più grandi attacchi di massa dell’ultimo anno.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che i danni “sono stati riscontrati in ogni quartiere della città”.

Almeno sette edifici residenziali a più piani nei quartieri di Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi e Pecherskyi di Kiev avrebbero subito danni. Il Servizio statale di emergenza ucraino ha dichiarato che si è verificato un “crollo strutturale” dal primo al quinto piano di un edificio nel quartiere di Shevchenkivskyi. Diverse abitazioni sono state colpite da proiettili russi in tutta la città.

Tra gli altri danni alle infrastrutture di Kiev, missili e droni russi hanno colpito un supermercato e un centro commerciale, un centro direzionale, un dormitorio, una stazione di servizio, un garage, veicoli parcheggiati e numerosi magazzini in diversi quartieri della città.