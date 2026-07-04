Moda. Roma celebra la nascita del ‘Rotondismo’: Eleonora Altamore lancia una nuova idea di eleganza

AgenPress. C’è una nuova idea di moda che sceglie il linguaggio dell’arte per raccontare la bellezza. Si chiama Rotondismo ed è il progetto creativo ideato dalla fashion designer e Contessa Eleonora Altamore, presentato ufficialmente nel corso della dodicesima edizione del Summer Fashion Art, che si è svolto nella Capitale, l’evento ospitato nella cornice della fiabesca Maison della stilista, che ha riunito esponenti del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’imprenditoria e dello spettacolo.

Il Rotondismo nasce dalla volontà di attribuire alla moda un significato che va oltre la ricerca estetica. Al centro della nuova visione vi è il cerchio, assunto come simbolo universale di armonia, equilibrio, continuità e perfezione. Una forma che attraversa la natura, l’arte, l’architettura e la spiritualità e che diventa il principio ispiratore di un linguaggio creativo destinato a caratterizzare l’identità della Maison Eleonora Altamore, ma soprattutto ad ispirare la moda del futuro.

Con questa nuova filosofia creativa, la stilista, nota per le sue creazioni di eccellenza, propone una lettura della moda come espressione culturale e artistica, ponendo le basi di una corrente destinata ad aprire una nuova riflessione sul rapporto tra forma, estetica e significato.

Questa filosofia trova la sua espressione nella nuova capsule collection presentata durante il Summer Fashion Art. Le creazioni interpretano il concetto di circolarità attraverso linee morbide, volumi equilibrati e dettagli che richiamano costantemente la forma rotonda. A caratterizzare la collezione, una serie di borse artigianali di fattura esclusiva, realizzate come pezzi unici, pensate per dar corpo e fondamento ad una proposta stilistica coerente con la ricerca sviluppata dalla designer.

L’intera manifestazione è stata concepita come un dialogo tra moda, arte, musica e teatro. La passerella allestita intorno alla piscina della Maison riconosciuta ai massimi livelli della haute couture internazionale, si è trasformata in uno spazio scenico capace di accogliere performance e rappresentazioni artistiche, costruendo un racconto unitario ispirato ai valori del Rotondismo.

Le modelle, curate dal lookmaker Sergio Tirletti, hanno interpretato la collezione traducendo in movimento i principi di equilibrio, armonia e continuità che caratterizzano il progetto creativo. La regia e il coordinamento moda, affidati alla competenza di Luigi Galasso, della Fashion&Events LGagency, hanno contribuito alla costruzione della scenografia e delle coreografie del défilé, valorizzando il dialogo tra le creazioni, gli spazi scenici e le performance artistiche.

A presentare la serata sono stati la giornalista Rai Camilla Nata e Pippo Franco. Il programma artistico ha visto la partecipazione del sassofonista e cantante Pierluigi Celico, della cantante jazz Cinzia Tedesco, del soprano Marcella Foranna, di Frank Amore e di Aax Donnel dei Traxs. Tra i momenti più significativi anche il tableau vivant dedicato ad Adamo ed Eva, interpretato dagli attori Zeina Kabbani e Tiziano Trigone.

Con il Rotondismo, Eleonora Altamore, ormai riconosciuta icona del made in Italy nell’ambito della haute couture internazionale, propone una riflessione che mette in relazione moda, arte e cultura attraverso un simbolo presente in ogni dimensione dell’esperienza umana. Dalle orbite dei pianeti alle cellule del corpo umano, dalle cupole delle grandi architetture ai richiami della tradizione, il cerchio diventa il filo conduttore di una ricerca che interpreta la moda come espressione di un pensiero creativo e non soltanto come esercizio di stile.

La presentazione del Rotondismo segna così una nuova tappa nella moda italiana, che si conferma fucina di creatività e di esempio nel mondo, con il percorso artistico della Maison Eleonora Altamore, e che conferma il Summer Fashion Art come il palcoscenico scelto per dare forma e visibilità a una filosofia creativa che è al centro del dibattito tra moda, arte e cultura contemporanea, destinata ad affermarsi come una nuova corrente espressiva, capace di lasciare un segno nel panorama della creatività e della moda italiana.