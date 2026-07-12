Concluso ad Acireale il I° Seminario di Formazione Politica di Unione Cristiana

AgenPress. Si è concluso ieri ad Acireale, presso il Wave Hotel, il I° Seminario di Formazione Politica di Unione Cristiana, presieduta dal Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

Il primo giorno dedicato a formare una nuova classe dirigente basata su Responsabilità, Etica, Giustizia e Preparazione in vista delle prossime elezioni Regionali e Politiche.

Il percorso si è articolato su 4 pilastri: Costituzione e Istituzioni, Economia e Finanza Pubblica, Geopolitica e Sicurezza, Comunicazione, Leadership ed Etica. Lezioni e confronti per dotare amministratori e cittadini degli strumenti per governare con competenza.

Al centro del dibattito 3 urgenze nazionali:

Sanità: rimettere il cittadino al centro, con meno burocrazia e più risorse ai territori.

Sovranità Monetaria: restituire al Popolo Italiano il controllo democratico sulle scelte economiche e monetarie del Paese.

Abolizione Anatocismo Bancario: impegno per eliminare la pratica reintrodotta da anni e che colpisce famiglie e imprese, per una maggiore giustizia nei rapporti banca-cittadino.

Il seminario ha dato anche il via al percorso organizzativo per la presentazione delle liste di Unione Cristiana alle prossime competizioni elettorali. Obiettivo: candidati competenti, con alto profilo morale e radicati nei territori.

“Servono uomini e donne coraggiosi – ha dichiarato il Sen. Scilipoti Isgrò –. Unione Cristiana nasce per rimettere al centro Valori, Dignità e Bene Comune. Con una Sanità che tutela, una Sovranità che decide e una Giustizia economica che protegge”.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’Ufficio Stampa di Unione Cristiana.