Unc: Governo non rinnova sconto accise. Dal 3 luglio in autostrada pieno gasolio +5,10 euro, benzina +3,95

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AgenPress. “Il Governo non intende rinnovare lo sconto sulle accise, almeno a giudicare dall’ordine del giorno comunicato ora per il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. Considerato che l’ultima volta è bastato un decreto ministeriale del Mef, auspichiamo che il Governo si ravveda e mantenga le sue promesse elettorali, sterilizzando l’aumento dell’Iva, ridando agli automobilisti i soldi che sta guadagnando in più. Anche il ministro Urso aveva dichiarato che avrebbe deciso se reintrodurre lo sconto sulle accise “alla luce dei negoziati in corso” e “di quello che potenzialmente potrà accadere”. Beh, oramai è ufficiale: la guerra è ripresa. Cosa aspetta?” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

“Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto sulle accise, il gasolio in autostrada costa 10,2 cent in più al litro, un pieno da 50 litri è rincarato di 5,10 euro, con un rialzo del 5,18%, nella rete stradale la stangata è ancora peggiore: 11,40 cent al litro, 5,70 euro a rifornimento, con un balzo in appena 11 giorni del 6,06%. Per la benzina, nelle strade normali la stangata è di 4,05 euro a pieno (+4,49%), mentre in autostrada è di 3,95 euro a rifornimento (+4,17%). Quanto alla balzana proposta di aiutare solo le famiglie  più vulnerabili, è evidente che si tratterebbe di un palliativo privo di effetti sull’inflazione, vanificando la frenata che invece si era registrata a giugno” conclude Dona.

 

CARBURANTEPrezzo del 3 luglio

(in euro)

Prezzo di oggi

14 luglio

(in euro)

Differenza in centDifferenza per un pieno di 50 litri

(in euro)

Rialzo %
Gasolio autostrade1,9682,07010,25,105,18
Benzina autostrade1,8941,9737,93,954,17
Gasolio strade1,8821,99611,405,706,06
Benzina strade1,8031,8848,104,054,49

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit

 

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