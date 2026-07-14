Unc: Governo non rinnova sconto accise. Dal 3 luglio in autostrada pieno gasolio +5,10 euro, benzina +3,95

AgenPress. “Il Governo non intende rinnovare lo sconto sulle accise, almeno a giudicare dall’ordine del giorno comunicato ora per il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. Considerato che l’ultima volta è bastato un decreto ministeriale del Mef, auspichiamo che il Governo si ravveda e mantenga le sue promesse elettorali, sterilizzando l’aumento dell’Iva, ridando agli automobilisti i soldi che sta guadagnando in più. Anche il ministro Urso aveva dichiarato che avrebbe deciso se reintrodurre lo sconto sulle accise “alla luce dei negoziati in corso” e “di quello che potenzialmente potrà accadere”. Beh, oramai è ufficiale: la guerra è ripresa. Cosa aspetta?” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori
“Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto sulle accise, il gasolio in autostrada costa 10,2 cent in più al litro, un pieno da 50 litri è rincarato di 5,10 euro, con un rialzo del 5,18%, nella rete stradale la stangata è ancora peggiore: 11,40 cent al litro, 5,70 euro a rifornimento, con un balzo in appena 11 giorni del 6,06%. Per la benzina, nelle strade normali la stangata è di 4,05 euro a pieno (+4,49%), mentre in autostrada è di 3,95 euro a rifornimento (+4,17%). Quanto alla balzana proposta di aiutare solo le famiglie più vulnerabili, è evidente che si tratterebbe di un palliativo privo di effetti sull’inflazione, vanificando la frenata che invece si era registrata a giugno” conclude Dona.
|CARBURANTE
|Prezzo del 3 luglio
(in euro)
|Prezzo di oggi
14 luglio
(in euro)
|Differenza in cent
|Differenza per un pieno di 50 litri
(in euro)
|Rialzo %
|Gasolio autostrade
|1,968
|2,070
|10,2
|5,10
|5,18
|Benzina autostrade
|1,894
|1,973
|7,9
|3,95
|4,17
|Gasolio strade
|1,882
|1,996
|11,40
|5,70
|6,06
|Benzina strade
|1,803
|1,884
|8,10
|4,05
|4,49
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit