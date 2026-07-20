Musk: “Non Roggero ma Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano una condanna”

AgenPress. Elon Musk interviene nel dibattito sul caso di Mario Roggero e prende apertamente posizione a favore del gioielliere piemontese, criticando duramente la magistratura italiana. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha affidato il suo commento a X, dove ha risposto a un post che esprimeva indignazione per la condanna inflitta a Roggero.

L’imprenditore statunitense ha definito la vicenda una “follia”, scrivendo: “Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna“. Una presa di posizione netta che ha rapidamente attirato l’attenzione del dibattito politico e mediatico italiano.

Le parole di Musk arrivano mentre il caso Roggero continua a dividere l’opinione pubblica e la politica. Il gioielliere, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori durante un inseguimento successivo a una rapina nella sua attività, è diventato il simbolo del confronto sulla legittima difesa. Negli ultimi giorni numerosi esponenti del centrodestra hanno espresso solidarietà nei suoi confronti, chiedendo interventi legislativi e valutazioni sulla concessione della grazia.

L’intervento del patron di Tesla rappresenta un nuovo elemento di rilievo internazionale nella vicenda. Pur non entrando nel merito degli aspetti giuridici della sentenza, Musk ha contestato apertamente l’operato della magistratura italiana, rilanciando il tema sui social network e alimentando un confronto già particolarmente acceso.

Il commento pubblicato su X si inserisce nella consueta attività di Musk sulla piattaforma, dove interviene frequentemente su questioni politiche e giudiziarie di diversi Paesi. In questo caso, il suo messaggio ha dato ulteriore visibilità a una vicenda che continua a suscitare forti reazioni sia nell’opinione pubblica sia nel panorama politico italiano.