Fedez in ospedale a Milano: trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli per problemi gastrici

AgenPress. Attimi di apprensione per Fedez, ricoverato nella serata di lunedì all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere arrivato al pronto soccorso in ambulanza. Secondo le prime informazioni, il rapper avrebbe accusato problemi gastrici che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti.

Le condizioni dell’artista, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, non sarebbero gravi. I medici hanno disposto gli esami del caso per chiarire l’origine del malessere e valutare l’entità del problema, ma al momento non emergono elementi di particolare preoccupazione.

Il ricovero richiama inevitabilmente i precedenti problemi di salute affrontati da Fedez. Proprio al Fatebenefratelli, nel 2023, era stato operato d’urgenza a causa di una grave emorragia interna provocata da ulcere, mentre nel 2022 si era sottoposto a un intervento per un tumore neuroendocrino del pancreas.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del malessere né sui tempi di eventuali dimissioni. Le informazioni disponibili indicano comunque che il ricovero è avvenuto a scopo precauzionale e che le condizioni del rapper restano stabili e non destano particolare allarme.