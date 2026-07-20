Bologna, tensione in piazza Roosevelt: bomba carta contro le forze dell’ordine, cariche, idranti e lacrimogeni

AgenPress. Momenti di forte tensione nel corso della manifestazione svoltasi in piazza Roosevelt, a Bologna, davanti alle sedi della Prefettura e della Questura, dove si sono verificati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito, durante le fasi più concitate della protesta alcuni manifestanti hanno lanciato una bomba carta in direzione dello schieramento degli agenti in tenuta antisommossa. L’episodio ha provocato un rapido intervento delle forze di polizia, che hanno risposto con una serie di cariche per respingere i dimostranti.

Per disperdere i manifestanti sono stati impiegati anche gli idranti e sono stati lanciati lacrimogeni, mentre la situazione in piazza degenerava in un confronto diretto tra i due schieramenti.

Nel corso degli scontri, alcuni manifestanti hanno inoltre divelto le protezioni dei finestrini dei mezzi blindati della polizia, utilizzandole come oggetti contundenti e scagliandole contro gli stessi veicoli delle forze dell’ordine.

L’area è rimasta a lungo presidiata dagli agenti, impegnati nel contenimento dei disordini e nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Al momento non sono state rese note eventuali informazioni ufficiali su feriti, fermati o arresti.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica degli episodi e valutando le responsabilità dei partecipanti ai disordini attraverso le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza e dalle riprese effettuate durante la manifestazione.