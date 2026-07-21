I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco mentre Trump valuta una guerra totale

AgenPress. Il presidente Trump si sta avvicinando a un bivio decisivo nella guerra con l’Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che prevedono solo due possibili scenari finali:

perseguire un nuovo cessate il fuoco di 10 giorni volto alla riapertura dello Stretto di Hormuz

avviare una massiccia campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione

Trump non ha ancora preso una decisione. Ma i funzionari ritengono che i prossimi giorni determineranno quale strada prevarrà, con poco spazio rimasto per il logorante e interminabile conflitto che attualmente paralizza il Golfo.

Qatar, Egitto, Pakistan e altri mediatori regionali hanno presentato agli Stati Uniti e all’Iran una proposta per un cessate il fuoco di 10 giorni. L’amministrazione Trump sta valutando la proposta e ha esortato Israele a evitare passi che potrebbero chiudere la finestra diplomatica. Ma Washington si sta contemporaneamente preparando al fallimento dei colloqui. Negli ultimi giorni, l’esercito statunitense ha inviato nella regione decine di aerei da combattimento e aerei cisterna, radunando le forze necessarie per una grave escalation.

Fonti israeliane hanno affermato che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono in stato di massima allerta e si stanno preparando a una possibile estensione del conflitto a una campagna coordinata su vasta scala entro pochi giorni.

Dieci notti consecutive di bombardamenti statunitensi non sono riuscite a spezzare la presa dell’Iran sullo Stretto di Hormuz, trascinando Trump sempre più a fondo in una guerra che ha ripetutamente dichiarato vinta.

Almeno tre militari statunitensi sono rimasti uccisi nei rinnovati scontri. Lunedì Trump ha dichiarato di aver ordinato al Pentagono di far pagare all’Iran un prezzo “molte volte superiore” per ogni americano morto.

I mediatori regionali sono ancora una volta impegnati in una corsa contro il tempo per interrompere un ciclo di rappresaglie che diventa sempre più letale, costoso e difficile da contenere a ogni nuovo attacco.

La nuova proposta di cessate il fuoco porrebbe fine ai combattimenti, riaprirebbe entrambe le rotte di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz e darebbe a Washington e Teheran lo spazio necessario per salvare il loro memorandum d’intesa, ormai in fase di fallimento.

“Abbiamo comunicato agli Stati Uniti e all’Iran la nostra proposta di un periodo di tregua”, ha affermato una delle fonti regionali.

Né Trump né l’Iran hanno accettato la proposta, ed entrambe le parti sembrano determinate a rafforzare la propria posizione negoziale attraverso ulteriori attacchi prima di impegnarsi in un cessate il fuoco.

Nel frattempo, gli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen hanno dichiarato un blocco marittimo contro i porti sauditi, aprendo un altro fronte contro le infrastrutture energetiche e le rotte di navigazione del Golfo.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che Israele risponderà a qualsiasi attacco iraniano con massicci raid, aumentando il rischio di una guerra più ampia che si estenderebbe dal Golfo al Mar Rosso e a Israele.