UNICEF/Ucraina: 7 bambini uccisi e 116 feriti a giugno

AgenPress. L’UNICEF è profondamente rattristato dalle notizie che riportano la morte di due bambini e il ferimento di almeno altri 50 negli attacchi avvenuti in tutta l’Ucraina nell’ultima settimana.

Il 19 luglio, un magazzino appaltato dall’UNICEF a Bilohorodka è stato gravemente danneggiato a seguito di attacchi da parte delle forze armate russe, che hanno distrutto le forniture umanitarie destinate ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina.

È in corso la valutazione complessiva dell’impatto . Al momento dell’attacco, il magazzino conteneva oltre 106.000 articoli per un valore stimato di 3,9 milioni di dollari. Tra questi vi sono generatori, acqua potabile, kit igienici e serbatoi per lo stoccaggio dell’acqua, fondamentali per l’intervento dell’UNICEF in Ucraina, in particolare per i bambini e le famiglie nelle zone di prima linea e in vista del prossimo inverno.

Questo attacco ha fatto parte di un’altra notte terrificante e insonne per i bambini. Gli allarmi antiaerei e le esplosioni sono durati per ore a Kiev e nella regione. Sono state segnalate vittime e danni alle abitazioni. L’UNICEF e i nostri partner continuano a sostenere i bambini e le famiglie colpite.

L’UNICEF è profondamente preoccupato per le continue uccisioni e i ferimenti di bambini in Ucraina. Il mese di giugno ha registrato il numero mensile più alto di vittime tra i bambini dal 2022, con 7 bambini uccisi e 116 feriti. Esprimiamo profonda vicinanza e cordoglio alle loro famiglie.

Gli attacchi continui stanno inoltre ostacolando la risposta umanitaria. I danni ai magazzini umanitari e gli attacchi contro gli operatori umanitari impediscono la distribuzione di aiuti salvavita ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra.

Questi attacchi devono cessare. I bambini e le strutture umanitarie devono essere protetti. Più di ogni altra cosa, i bambini in Ucraina hanno bisogno di una pace duratura.