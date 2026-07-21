Un uomo accoltella dei turisti americani vicino all’Acropoli in Grecia

AgenPress. Un uomo ha accoltellato e ferito due turisti vicino all’antica Acropoli di Atene, la principale attrazione turistica della Grecia, secondo quanto riferito dalla polizia.

L’aggressore ha aggredito con un coltello un uomo e una donna, entrambi di origine greco-americana, vicino all’ingresso del Museo dell’Acropoli, situato ai piedi della collina dell’Acropoli. La donna ha riportato lievi ferite alla gamba, mentre l’uomo è stato ferito più gravemente al braccio.

L’aggressore è stato arrestato, mentre le due vittime sono state trasportate in ospedale in ambulanza, hanno riferito le autorità. L’identità dell’aggressore non è stata immediatamente chiarita, ma la polizia ha affermato che sembrava soffrire di problemi psicologici. Attacchi di questo tipo sono rari in Grecia.