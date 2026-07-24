Unione Naz. Consumatori: un pieno di gasolio costa 1 euro più di ieri

AgenPress. “Prosegue il rialzo dei carburanti che dura ininterrottamente dal 3 luglio ossia da 21 giorni consecutivi, prima per la malaugurata idea del Governo di togliere lo sconto sulle accise, poi, a partire dal 7 luglio, per i nuovi venti di guerra in Medio Oriente e la fine della tregua, ufficialmente interrotta l’8 luglio. Da allora, dal 3 luglio, un pieno di gasolio da 50 litri costa 13 euro in più in autostrada e 13,95 nella rete stradale. per la benzina siamo a 8,25 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, sulla base delle medie Mimit.

“Ma la cosa più grave è l’escalation dei prezzi. Dopo che ieri il gasolio in autostrada aveva raggiunto, come denunciato dalla nostra associazione, un prezzo record mai toccato dall’inizio delle serie storiche iniziate il 1° agosto 2023, oggi prosegue ulteriormente la sua corsa passando da 2,213 a 2,228. Vuol dire che in appena 1 giorno un pieno da 50 litri costa, in autostrada, 75 centesimi in più. Nella rete stradale va ancora peggio: in 24 ore un litro di gasolio si paga 2 cent in più e per un rifornimento si deve sborsare esattamente 1 euro più di ieri” denuncia Dona.

“Il Governo farebbe bene a smettere di prendere in giro gli italiani prospettando futuri interventi. Dovrebbe dirci cosa intende fare oggi. Dichiarare, come ha fatto il ministro Urso il 22 luglio, “se sarà necessario un ulteriore intervento lo faremo”, vuol dire farsi beffa degli automobilisti visto che oggi tutti i prezzi, sia del gasolio che della benzina, sono superiori a quelli del 18 marzo, quando il Governo fece il primo sconto sulle accise, da 20 cent al litro. Per logica ora lo sconto dovrebbe essere almeno pari a quello del Governo Draghi: 25 cent al litro, 30,5 con Iva al 22” conclude Dona.

CARBURANTE Prezzo del 3 luglio (in euro) Prezzo di oggi 24 luglio (in euro) Differenza in cent Differenza per un pieno di 50 litri (in euro) Rialzo % Gasolio autostrade 1,968 2.228 26,0 13,00 13,21 Benzina autostrade 1,894 2.059 16,5 8,25 8,71 Gasolio strade 1,882 2,161 27,90 13,95 14,82 Benzina strade 1,803 1,968 16,50 8,25 9,15

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit