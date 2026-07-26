I feriti in Val di Susa tra le forze dell’ordine potrebbero superare quota 150. Romano (SIULP): “Questi numeri sono inconcepibili

I poliziotti non ne possono più. Il Ministro Piantedosi dia un segnale forte

AgenPress. Sale spaventosamente il numero di feriti tra le forze dell’ordine dopo la giornata di guerriglia di ieri in Val di Susa: “Non è pensabile. Non è umanamente pensabile quanto accaduto. Quelle sono scene che una società civile, che la nostra società civile, non può iscrivere nelle pagine della sua storia. Per puro miracolo non c’è scappato il morto”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza, oltre che dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico: “Dalle informazioni che ci provengono dal capoluogo piemontese, dove le autorità aggiornano ora dopo ora il numero dei feriti, si potrebbe addirittura superare le 150 unità. Tutto questo è pazzesco. Il Ministro dell’Interno Piantedosi invii un segnale forte e deciso, perché le donne e gli uomini in divisa non ne possono più”.