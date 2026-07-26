Incendi in Francia: 420.000 acri di “terra bruciata”, 220.000 residenti evacuati dalle loro case

AgenPress. Il vasto incendio che ha devastato i margini del bacino di Arcachon e che ora minaccia le regioni della metropoli di Bordeaux ha trasformato 420.000 acri in “terra bruciata”, ha annunciato oggi la prefettura della Gironda, che da mercoledì ha evacuato un totale di 220.000 persone.

Nel suo comunicato stampa, la prefettura ha specificato che l’autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è rimasta chiusa per un tratto di 60 chilometri.

Questo incendio è già tra i più significativi registrati in Francia dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1949, il grande incendio che devastò la foresta delle Landes in Guascogna – il più letale mai colpito la Francia – distrusse circa 500.000 ettari.

Con l’evacuazione notturna dei residenti provenienti da altri comuni situati a sud-est del bacino o vicino alla metropoli, ovvero 55.000 persone, il numero totale di residenti evacuati dalla Gironda ammonta ora a 220.000 persone, il che rappresenta una delle più grandi evacuazioni mai organizzate in Francia a causa di incendi.

In un aggiornamento la prefettura aveva segnalato una “rapida propagazione dell’incendio” nelle prime ore della notte, dovuta alla “vegetazione secca” e al “vento, con raffiche fino a 40 km/h”.

Secondo una mappa pubblicata dalle autorità nella notte, che mostrava la propagazione dell’incendio, le fiamme si stavano dirigendo verso sud-est, in direzione di Marseprime, un comune del dipartimento della Gironda situato vicino alla linea ferroviaria SNCF tra Bordeaux e Arcachon.