I politici europei reagiscono all’attentato alla parata del Pride di Berlino

AgenPress. I leader europei hanno reagito all’attacco di ieri sera.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso la sua solidarietà alle vittime, affermando che l’evento Pride rappresenta “libertà, dignità e uguaglianza, valori fondamentali dell’UE”. “Ogni persona dovrebbe poter vivere, amare e difendere i propri diritti senza paura”, scrive sui social media.

Il primo ministro olandese Rob Jetten afferma che l’incidente rappresenta un “attacco diretto alla nostra società libera e tollerante”.

La ministra degli Esteri austriaca Beate Meinl-Reisinger ha dichiarato: “L’attentato alla Giornata di Cristoforo a Berlino mi ha profondamente scossa… Non permetteremo a nessuno di portarci via questi valori. L’amore è più forte dell’odio.”