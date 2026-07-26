Tragedia in una casa di cura nel Varesotto: anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita

AgenPress. Una drammatica vicenda ha sconvolto nel pomeriggio la casa di cura Le Terrazze di Cunardo, in provincia di Varese. Un uomo di circa 80 anni ha raggiunto la struttura, dove come ogni giorno si recava per fare visita alla moglie gravemente malata. Durante l’incontro le ha sparato, uccidendola, per poi rivolgere l’arma contro sé stesso e togliersi la vita.

La tragedia si è consumata all’interno della struttura sanitaria, lasciando sotto shock il personale e gli altri ospiti. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per i due anziani coniugi, residenti nel Luinese, non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era un visitatore abituale della moglie, ricoverata da tempo a causa delle sue gravi condizioni di salute. Le circostanze che hanno portato al gesto sono ora al vaglio dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e il movente.

L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale, dove la coppia era conosciuta. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per chiarire quanto accaduto.

Al momento non emergono ulteriori dettagli sulle motivazioni del gesto. Saranno le indagini a stabilire il contesto in cui si è verificata la tragedia, mentre la Procura coordina gli accertamenti del caso.