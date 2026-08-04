Individuato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella

AgenPress. È stato ritrovato nella mattinata di oggi il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. L’uomo era disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Secondo le prime informazioni, il cadavere è stato individuato durante le operazioni di ricerca che, nelle ultime settimane, hanno visto impegnati vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine. Il ritrovamento pone fine a oltre un mese di ricerche e di apprensione per i familiari.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause della morte e a ricostruire gli ultimi momenti prima della scomparsa di Cavallari.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti istituzionali e politici. Nelle prossime ore potrebbero essere resi noti ulteriori particolari sull’esito delle indagini e sulle eventuali disposizioni dell’autorità giudiziaria.