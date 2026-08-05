La memoria di Marcinelle continua a parlare al presente

La riflessione storica di Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo per la comunicazione istituzionale della Fondazione Insigniti OMRI, sulla tragedia di Marcinelle e sul valore della memoria. L’8 agosto Crispiano ricorda Abramo Tamburrano, vittima italiana del Bois du Cazier, con l’intitolazione di una scalinata: un’iniziativa che testimonia come le comunità possano custodire i valori della dignità del lavoro e della solidarietà

AgenPress. L’8 agosto 1956, nella miniera del Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio, un incendio sviluppatosi a quasi mille metri di profondità provocò una delle più gravi tragedie del lavoro del secondo dopoguerra.

Persero la vita 262 minatori di dodici nazionalità diverse; tra loro 136 erano italiani. Erano uomini partiti dalla propria terra con la speranza di costruire un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie, accomunati dalla fatica, dal coraggio e dal desiderio di riscatto.

Molti provenivano da piccoli centri del Mezzogiorno e dell’Appennino, territori nei quali il lavoro scarseggiava e l’emigrazione rappresentava spesso l’unica possibilità di garantire un avvenire ai propri figli.

A settant’anni da quella tragedia, Marcinelle continua a rappresentare molto più di una pagina dolorosa della nostra storia nazionale. È il simbolo del sacrificio dell’emigrazione italiana, ma anche il richiamo permanente a un principio che non dovrebbe mai essere messo in discussione: il lavoro deve essere sempre sinonimo di dignità, mai di sfruttamento o di morte.

Dietro quei numeri ci sono persone, famiglie, comunità improvvisamente private dei propri affetti e delle proprie speranze.

C’è la storia di un’Italia che usciva dalla guerra e dalla povertà e che vedeva partire migliaia di lavoratori verso le miniere belghe nell’ambito degli accordi bilaterali che legavano la fornitura di carbone alla disponibilità di manodopera italiana.

Una stagione di sacrifici che contribuì in maniera decisiva alla ricostruzione economica del Paese e allo sviluppo dell’Europa, ma che ebbe anche un costo umano altissimo.

La tragedia di Marcinelle segnò uno spartiacque nella coscienza collettiva. Portò l’opinione pubblica internazionale a interrogarsi sulle condizioni di sicurezza nelle miniere e contribuì ad accelerare una riflessione destinata a incidere sulle norme di tutela dei lavoratori.

Da allora il suo nome è diventato universale: non indica soltanto un luogo, ma rappresenta il monito che ogni società dovrebbe custodire quando parla di crescita economica, produttività e sviluppo industriale.

Ed è proprio questo il motivo per cui Marcinelle continua a parlarci. Le cronache dimostrano, purtroppo, che il tema della sicurezza sul lavoro è tutt’altro che archiviato. Anche oggi, in Italia e in molti altri Paesi, continuano a verificarsi incidenti nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi, nei magazzini e nei luoghi della logistica.

Dietro ogni statistica ci sono vite spezzate, famiglie colpite da un dolore irreparabile e comunità chiamate a confrontarsi con tragedie che non possono essere considerate una inevitabile fatalità.

La sicurezza non può essere vista come un costo da comprimere, ma come il primo investimento sulla qualità del lavoro e sulla civiltà di un Paese.

La tecnologia, l’innovazione e l’intelligenza artificiale stanno trasformando profondamente il mondo produttivo, ma nessun progresso potrà dirsi davvero tale se non sarà accompagnato dalla tutela della persona. La modernità non si misura soltanto nella capacità di produrre di più, bensì nella capacità di proteggere meglio chi lavora.

Marcinelle offre anche un’altra chiave di lettura estremamente attuale.

In un mondo caratterizzato da grandi movimenti di persone, la storia dell’emigrazione italiana ricorda come la mobilità sia spesso il risultato della ricerca di opportunità, di stabilità e di un futuro migliore.

Conoscere quella storia significa comprendere più a fondo il valore del lavoro come fattore di integrazione, di crescita e di dialogo tra i popoli, superando semplificazioni e letture esclusivamente contingenti.

La memoria, tuttavia, non può ridursi a un esercizio rituale. Ogni anniversario rischia di perdere significato se non diventa occasione di conoscenza, soprattutto per le giovani generazioni.

Un esempio significativo di come la memoria possa trasformarsi in patrimonio civile viene da Crispiano, in provincia di Taranto, dove l’8 agosto, nel settantesimo anniversario della tragedia, la comunità renderà omaggio ad Abramo Tamburrano, proprio concittadino tra i 136 italiani caduti nella tragedia del Bois du Cazier. Il Comune ha scelto di dedicargli una scalinata cittadina, restituendo attraverso un luogo pubblico il nome e la storia di un uomo che rappresenta il sacrificio di un’intera generazione di lavoratori italiani emigrati in cerca di un futuro migliore.

Questa iniziativa dimostra come la memoria di Marcinelle non appartenga soltanto al passato, ma continui a interrogare il presente. Quando una comunità sceglie di intitolare uno spazio della propria città a una vittima del lavoro, compie un gesto di responsabilità collettiva: trasmette alle nuove generazioni il valore della dignità del lavoro, della solidarietà e del dovere di costruire condizioni sempre più sicure per chi lavora. Alla cerimonia prenderà parte anche la Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, impegnata a promuovere la cultura della memoria e dei valori costituzionali.

Conservare il ricordo significa trasmettere consapevolezza, educare al valore della responsabilità, rafforzare la cultura della prevenzione e della solidarietà.

Le società che dimenticano il prezzo pagato per conquistare diritti e tutele finiscono spesso per considerarli acquisiti una volta per tutte, mentre la storia insegna che ogni conquista civile richiede attenzione e impegno continui.

Marcinelle appartiene all’Italia, ma appartiene anche all’Europa.

È una memoria condivisa che ricorda come il progresso economico e l’integrazione del continente siano stati costruiti anche grazie al lavoro e ai sacrifici di milioni di uomini e donne.

Custodire quella memoria significa rafforzare i valori di una comunità fondata sul rispetto della persona, sulla solidarietà e sulla dignità del lavoro.

Per questo, a settant’anni da quel tragico 8 agosto, il modo migliore per onorare quei 262 minatori non è soltanto ricordarne il sacrificio. È fare in modo che la loro storia continui a orientare le scelte del presente, affinché il lavoro rimanga sempre uno strumento di emancipazione, di sicurezza e di speranza.

Solo così la memoria smette di essere il racconto di ciò che è stato e diventa una responsabilità concreta verso il futuro.