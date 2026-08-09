Araghchi: “I colloqui con gli Stati Uniti non avranno luogo finché verrà violato l’accordo provvisorio”

AgenPress. L’Iran e gli Stati Uniti non sono impegnati in colloqui (diretti) e Teheran non li avvierà finché Washington violerà l’accordo provvisorio firmato a giugno, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che sono in corso scambi di messaggi tra i mediatori.

Araghchi ha ribadito la posizione dell’Iran secondo cui l’accordo sullo Stretto di Hormuz tra Teheran e Mascate è nelle sue “fasi finali”, ma non riaprirà lo strategico passaggio marittimo.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Mehr, ha affermato che l’accordo determinerà le nuove rotte marittime che saranno utilizzate immediatamente dopo che gli Stati Uniti avranno soddisfatto le altre condizioni per la riapertura alla navigazione dello stretto.